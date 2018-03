Luna Simone, die kleine Tochter von Sänger John Legend (38) und Model Chrissy Teigen (31) fängt an zu sprechen! Aber ihr erstes Wort ist nicht "Mama", nicht "Papa", sondern etwas, was sie wirklich liebt: "Katze!" Die Familie macht gerade Urlaub in Marrakesch, wo Papa John seine Liebe für Schlangen entdeckt hat. Davon ist Baby Lu in dem neuen Instagram-Video von Chrissy aber überhaupt nicht begeistert, sie mag lieber Tiere mit kuscheligem Fell.



