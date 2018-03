Oksana Kolenitchenko (29) ist im Tanzfieber! Die Besitzerin des Berliner Nachtclubs "The Pearl" schwingt bei zahlreichen Partynächten nur zu gerne ihre Hüften. Mit dieser Leidenschaft würde sie nun auch gerne die Fernsehbildschirme erobern und ist im Promiflash-Gespräch vor allem vom Konzept der Paar-Show Stepping Out begeistert: "Was? Es gibt eine Show, in der man zu zweit tanzt? Nee! Echt? Das ist ja der Kracher!"



