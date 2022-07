Oksana Kolenitchenko gibt Update zu ihrem Heilungsprozess!

Oksana Kolenitchenko (34) teilt ein paar ehrliche Worte. Die Goodbye Deutschland-Auswanderin hat seit zwei Jahren mit extremen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Im Sommer 2020 wurde sie von einer Biene gestochen, weshalb sie wegen einer starken Entzündung Antibiotika einnehmen musste. Doch das Medikament verschlimmerte alles, denn es führte zu einer Vergiftung im Körper. Die Folgen waren schwerwiegend – die zweifache Mama hatte mit starkem Schwindel und Sehstörungen zu kämpfen. Nun wurde Anfang Juni auch noch die Schilddrüsenkrankheit Hashimoto diagnostiziert, weshalb Oksana nun ein Update zu ihrer Gesundheit gab.

Die 34-Jährige postete in ihrer Instagram-Story einige Informationen zu ihrer derzeitigen Behandlung. Damit ihr Körper von innen gereinigt wird und der Heilungsprozess unterstützt wird, unterzieht sich die zweifache Mutter einer Plasmapherese. Dabei wird ihr Blut entnommen und von sämtlichen Schad- und Giftstoffen gereinigt wieder in ihren Körper zurückgepumpt. "Deswegen habe ich mich [...] entschieden, diese wirklich teure Therapie zu machen – weil ich mir dadurch erhoffe, den Körper zu entlasten und einiges loszuwerden, was mich weiterhin krank macht und nicht gesund werden lässt", erklärte sie ihre Gründe für diese Behandlung.

Vom Krankenbett aus postete Oksana auch ein Bild, das sie während ihrer Behandlung zeigt. Darauf sieht man ihren Arm an mehreren Schläuchen hängen. "Ich lebe mein Leben voller Freude, jeden Tag aufwachen zu dürfen, wieder klar sehen zu können [...] und mache alles, was mich glücklich macht! Ich nehme mir das schöne Haus, feiere noch mal eine Hochzeit", teilte sie ihre Gedanken unter ihrem Beitrag.

