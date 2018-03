Die Trennung von Richard Lugner (84) war ein herber Schlag für Cathy (27)! Die 27-Jährige brauchte einen klaren Schlussstrich, wie sie im Interview mit Promiflash gestand: "Wo ich dann gesagt habe: 'Nein, das kann ich einfach nicht mehr!' [...] Warum soll ich mir das als junger Mensch antun und mich so hinters Licht führen lassen?" Es sei Richards Pech, wenn er nicht schätzen würde, was er an ihr gehabt habe, fügte die 27-Jährige hinzu. Immer an ihrer Seite: Tochter Leonie! Mit ihr verbringt die Blondine jetzt offenbar am liebsten ihre Zeit.



