Herzschmerz bei Cathy Lugner (27)? In einem Facebook-Video verrät die Blondine nun, wie hart das Liebes-Aus mit Richard (84) für sie war: "Anfangs war es für mich echt schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich damit – mit so einem Ende – eigentlich nicht gerechnet hätte. Dass der Richard mich da so verletzt und hintergeht mit den Mädels, die er da getroffen hat hinter meinem Rücken." Aber die 27-Jährige räumt auch ein: "Mittlerweile geht es mir eigentlich ganz gut. Ich bin wieder glücklich, wieder froh und munter. Und freue mich auf alles, was jetzt noch so kommt." Sie wolle das Geschehene nun einfach hinter sich lassen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de