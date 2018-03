Was für eine fieser Schlussmach-Grund! Ashley Graham (29) ist der absolute Shooting-Star in der Plus-Size-Model-Szene. Durch ihr selbstbewusstes Auftreten gehört die 29-Jährige zu den großen Vorbildern der "Anti-Body-Shaming"-Bewegung. Dass ihr Weg zum "Wohlfühl-Body" aber nicht immer einfach war, macht Ashley jetzt gegenüber People klar: "Ich musste es ertragen, dass Jungs mit mir Schluss machten, weil sie Angst hatten, ich würde in Zukunft zu fett werden."



