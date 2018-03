In dieser Ehe hat Wohlfühlspeck keine Chance! Erst Mitte Februar gaben die YouTube-Stars Paola Maria und Sascha Koslowski sich das Ja-Wort in Las Vegas. Doch ein Beziehungsbäuchlein nach der Hochzeit ist bei den beiden garantiert nicht drin – stattdessen stählen die erfolgreichen Vlogger ihre Bodys im Fitnessstudio. Auf Snapchat ließ Paola ihre Fans an einer Pärchen-Workout-Session teilhaben. Ist das etwa eine Kampfansage an Bibi Heinicke (24) und ihren Schatz Julian Claßen (23)? Schließlich gelten die als das absolute YouTuber-Traumpaar... zumindest bis jetzt!



