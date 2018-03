Nadja Abd el Farrag (52) schockte diese Woche mit einer krassen Diagnose! Die 52-Jährige leidet an einer Leberzirrhose – die unheilbare Krankheit kann im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Gegenüber der Closer zeigte sich Naddel bestürzt: "Ich weiß ja, dass ich mir das selbst zuzuschreiben habe. Trotzdem frage ich mich, warum bei mir all die Fehler, die ich gemacht habe, umso schlimmer bestraft werden!" Doch die Brünette scheint die Diagnose auf die leichte Schulter zu nehmen: "Ich bin auf einem guten Wege, die Werte sind fast, fast, fast in Ordnung. Aber mal ehrlich: Am Wochenende trinke ich mal ein Glas Wein!", sagte Naddel zu RTL.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de