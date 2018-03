Es war eine der emotionalsten Bachelor-Finalsendungen in der Geschichte der beliebten Kuppelshow: Im mittlerweile siebten Rosen-Showdown entschied sich TV-Junggeselle Sebastian Pannek (30) für die Halbbrasilianerin Clea-Lacy Juhn (25) und gegen deren Konkurrentin Erika Dorodnova (25). Damit brach für die Blondine eine Welt zusammen. Sie ergriff nach Bastis Verkündung die Flucht. Als er ihr folgen wollte, schubste sie ihn nur mit den Worten "lass mich in Ruhe" zur Seite. War diese heftige Reaktion berechtigt? Die Promiflash-Gemeinde sagt Ja! Ganze 8.976 Stimmgeber geben an, dass sie Erika voll und ganz verstehen können, wohingegen nur 5.514 Leute finden, sie hat übertrieben. (Stand 23.03.2017; 16:55 Uhr)



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de