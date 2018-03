Er ist Amerikas Lästerschwester Nummer eins: Perez Hilton (39)! Der Blogger bringt mit seiner Seite "perezhilton.com" täglich den neuesten Promi-Tratsch in Umlauf und sorgt damit für ein ordentliches Brodeln in der Gerüchteküche. Heute feiert Perez seinen 39. Geburtstag! An dem Ehrentag des Moderators garantiert an seiner Seite: seine zwei süßen Kids Mario Armando (4) und Mia Alma!



