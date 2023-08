Nur mit Lappen: Machine Gun Kelly posiert nackig im Netz!

Er schämt sich nicht! Der Rapper Machine Gun Kelly (33) ist seit Jahren im Musikbusiness erfolgreich. Privat hat er sein Glück in der Schauspielerin Megan Fox (37) gefunden. Das Paar machte bereits häufiger mit seinen unkonventionellen Liebesritualen und seinen coolen Partnerlooks von sich reden. Nun beweist der Musiker eindrucksvoll, dass er für jeden Spaß zu haben ist. Für ein Foto des Bloggers Perez Hilton (45) posiert Machine Gun Kelly – und das fast komplett nackt!

Auf Instagram wirbt Perez mit dem freizügigen Foto des Musikers für seinen Podcast. Das Bild zeigt einen blonden Machine Gun Kelly, der vollkommen nackt in einem Badezimmer steht. Lediglich ein grauer Lappen bedeckt die intimste Körperstelle des Stars. Da der Rapper mittlerweile allerdings deutlich mehr Tattoos vorzuweisen hat, als auf dem Foto zu sehen sind, ist davon auszugehen, dass es sich um eine ältere Aufnahme handeln muss, die der Skandalblogger erst jetzt teilen wollte.

Nach vielen Aufs und Abs in den letzten Monaten, möchte Machine Gun Kelly seine Freundin Megan nun doch heiraten. Ein Insider hatte kürzlich gegenüber Us Weekly verraten: "Sie sind wieder auf dem richtigen Weg. Sie hatten so viel Erfolg in der Therapie zusammen. Da sie anfangen, einander zu vertrauen, haben sie darüber gesprochen, wieder zu heiraten."

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

Getty Images Perez Hilton, Skandal-Blogger

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards, Mai 2022

