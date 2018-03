Da ist aber jemand ziemlich in den Bachelor verliebt: Clea-Lacy Juhn (25) ist hin und weg von Sebastian Pannek (30). Das sehen auch ihre besten Freundinnen Sarah Maly und Lena-Pia Müller so. In einem Interview mit Promiflash verraten die beiden, wie stark die Gefühle der 25-Jährigen tatsächlich sind. "So krass hab ich es ehrlich gesagt noch nie erlebt, wirklich noch nie", gesteht Lena-Pia. Ob Sebastian genauso für Clea fühlt? Das Finale des Bachelors steht an und damit auch die letzte Entscheidung.



