Superstar Beyoncé (35) hat einem Fan seinen absoluten Herzenswunsch erfüllt! Die Sängerin einmal zu treffen, das war der größte Wunsch der krebskranken Schülerin Ebony. Und dieser ging jetzt tatsächlich in Erfüllung! Bedanken kann sich Ebony dafür bei ihren Mitschülerinnen, denn die machten das Ganze erst möglich. Unter dem Hashtag #ebobmeetsbeyonce teilten sie auf Twitter und Instagram unzählige Nachrichten und erhielten Tausende Retweets. Und all das nur, um die Aufmerksamkeit des Weltstars zu erhaschen. Und tatsächlich – Beyoncé meldete sich via FaceTime bei Ebony und die konnte ihr Glück kaum fassen. So ist ihr größter Traum am Ende tatsächlich in Erfüllung gegangen!



