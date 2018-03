Es ist entschieden: Sebastian Pannek (30) wählte im spannenden Bachelor-Finale Rosenanwärterin Clea-Lacy Juhn (25) zu seiner Herzensdame. Und die gab ihren Freundinnen gegenüber echtes Insider-Wissen preis. Der angeblich ständige Zicken-Zoff unter den Mädels soll nämlich gar nicht so schlimm gewesen sein. Was in der Mädels-Villa wirklich abging, plauderten Cleas BFFs jetzt gegenüber Promiflash aus: "Sie hat mir oft erzählt, dass die Mädels richtig Spaß zusammen hatten und gesungen und getanzt haben. Davon hat man bis jetzt noch nicht so viele Szenen gesehen." Der Spaß scheint also trotz des Kampfes um den heiß begehrten TV-Junggesellen nicht auf der Strecke geblieben zu sein.



