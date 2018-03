Diese Twins sorgen für Kreischalarm: Marcus & Martinus aus Norwegen sind in Skandinavien absolute Mega-Stars! Die 14-Jährigen Sänger füllen jetzt sogar die größten Hallen und die weiblichen Fans liegen ihnen zu Füßen. Wie die Instagram-Stars Lisa und Lena (14), die mittlerweile sogar zehn Millionen Follower haben, fingen auch die blonden Schnuckel früh an: Bereits mit süßen zehn Jahren feierten sie ihren Durchbruch. Im Sommer treffen die norwegischen Twins dann zum ersten Mal auf Lisa und Lena. Die Mädels werden bei einem Festival in Oslo, wo die Jungs performen werden, ebenfalls mit am Start sein! Bei so krasser Twin-Power kann das ja nur ein voller Erfolg werden.



