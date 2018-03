Sebastian Pannek (30) hat ihr Herz gebrochen. Der Bachelor entschied sich in der letzten Nacht der Rosen gegen Kandidatin Erika Dorodnova (25). Beim ersten Wiedersehen direkt im Anschluss an das Finale zeigte sich die blonde Schönheit noch immer wütend über Bastis Verhalten. Via Snapchat wünscht sie ihm und seiner Auserwählten Clea-Lacy Juhn (25) jetzt aber doch noch alles Gute.



