Felix von Jascheroff (34) bleibt zwei weitere Jahre bei GZSZ: Diese Nachricht erfreute jetzt die Fans der Kultserie! Bereits seit 2001 ist der Schauspieler als "John Bachmann" zu sehen und avancierte schnell zum Liebling der Zuschauer! In seiner Rolle machte Felix eine krasse Wandlung durch: Vom Milchbubi entwickelte er sich zum heißen Herzensbrecher! Dass er nun seinen Vertrag verlängert hat, freut nicht nur seine Fans: "Es wird eine sehr lustige Zeit, eine sehr spannende Zeit. Ich bin voller Vorfreude auf die Geschichten, die da jetzt auf uns zukommen, also auf mich und auf euch. Ich hoffe, dass ihr alle mitfiebern werdet", sagte der Berliner in einem neuen Facebook-Video.



