Für Violetta-Star Martina Stoessel (20) läuft's momentan einfach rund! Die Argentinierin bekommt nicht nur von ihren Fans und ihrer Familie süße Grüße zum Geburtstag, sondern auch ein cooles Video ihrer Freundinnen Lisa und Lena (14). In dem Clip rocken die Zwillinge zu Tinis Song "Got Me Started" ab – synchron mit der Interpretin selbst, die mächtig Spaß mit ihrem Hit hat! Die deutschen Fans können am Samstag mit den Dreien persönlich abhotten, wenn Tini ihre Tour in Stuttgart startet. Ob es da auch ein nachträgliches Live-Geburtstagsständchen für Argen-Tini gibt?



