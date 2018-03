Mit diesen News sorgte Helena Fürst (43) jetzt für Aufruhr: Die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin soll angeblich schwanger sein. Ihrem Verlobten Ennesto Monté (42) teilte sie die Neuigkeit mal eben via Facebook mit. Bei RTL Exclusiv erklärte Schlagersänger Ennesto nun, was er eigentlich von dem Ganzen hält: "Mir geht’s scheiße! Weil ich überrascht bin, wieder mal über Facebook alles erfahren zu haben. Vielleicht hat sie sich nicht getraut, es mir zu sagen, denn sie wusste schon lange, dass Kinder für mich überhaupt nicht in Frage kommen." Eine frohe Botschaft war die Baby-News für den Schlagerstar also wohl eher nicht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de