Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Elena Carrière (21) hält normalerweise ihre Familie aus ihren Social-Media-Kanälen raus. Nur ganz selten zeigt sie diesen Teil ihres Privatlebens. Doch jetzt veröffentlichte sie auf Snapchat ein Mini-Video von ihrem Vater, dem berühmten Schauspieler Mathieu Carrière (66). Der Clip hat nur einen Haken: In dem Video ist zu sehen, wie der Papa einfach über Rot fährt – mit einem City-Roller! Aber das kann ja mal passieren, wenn man auf der Suche nach dem Töchterchen ist. Die hatte sich anscheinend zusammen mit Freunden in einem Café versteckt und einfach mal mitgefilmt. Hoffentlich hat der kleine Regelverstoß kein Nachspiel für den Flitzer!



