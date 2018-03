Ein ganz besonderer Moment für David Beckham (41)! Der ehemalige Star-Kicker war mit seiner Tochter Harper Seven (5) in einem Park, um ihr das Fahrradfahren beizubringen. Und die Übungseinheiten haben sich gelohnt. "Das erste Mal, dass du ganz alleine fährst, Harper!", freute sich David in einem neuen Instagram-Clip, der die Kleine auf ihrem Rad ohne Stützen zeigt.



