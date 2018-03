Ist ihr Outfit wirklich so schrecklich? Erst kürzlich musste sich Sarah Lombardi (24) für ihr Styling so einiges anhören. Beim Shoppen wurde die Sängerin in einem Strampler für Erwachsene erwischt. Für ihre Fans war dieses gemütliche Outfit so gar nichts. Jetzt ließ sich die 24-Jährige erneut in entspannten Klamotten blicken. Auf ihrem Facebook-Account postete Sarah nun ein fröhliches Fahrradvideo. Ihre Follower hatten dabei nur Augen für ihre kunterbunte Kleiderwahl! Rosa Pullover, quietschbunte Leggings und beige Boots – dieser Mix kommt erneut nicht so gut an. Ein User schreibt: "Omg! Was zieht die immer an? Hellbraune Boots mit einer Blümchen Leggings?"



