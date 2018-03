Bei ihr werden Fettpölsterchen eiskalt vernichtet! In Sachen Fitness kann man YouTuberin Sophia Thiel (22) definitiv nichts vormachen. Nach ihrer eigenen krassen Body-Transformation motiviert die quirlige Blondine nun über eine Million Instagram-Follower zu körperlichen Höchstleistungen. In Sachen sexy Körper hilft Sophia aber auch außerhalb des Gyms gerne mal ein bisschen nach. Jetzt wagte sich das Fitnessmodel an einen absoluten Abnehm-Trend aus Hollywood: Kryotherapie! In einer Kältekammer ließ sich Sophia bei Minus 150 Grad das Fett wegfrieren. Auf ihrem YouTube-Channel durften ihre Fans daran teilhaben. Bei dieser Prozedur kommt nicht nur viel Stickstoff zum Einsatz – auch eine Menge Durchhaltevermögen ist dabei gefragt!



