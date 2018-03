Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Es scheint als wäre es erst gestern gewesen, dass Heidi Klums (43) Töchterchen Leni (12) das Licht der Welt erblickt hat. Jetzt postete die stolze Mama einen Boomerang-Clip, der beweist: Aus dem niedlichen Kind ist eine kleine Dame geworden. Mit High-Heels, blonder Mähne und ausgefeiltem Gang stolziert die 12-Jährige an der Hand ihrer berühmten Mutter vor der Kamera auf und ab – das Gesicht standesgemäß verdeckt. Ob sie so in Heidis Fußstapfen treten will? Man darf gespannt sein, wann die Kleine ihr Debüt in der Öffentlichkeit feiert.



