Stolze 26 Punkte gab es in der vorherigen Let's Dance-Folge für Vanessa Mai (24). Um diese Wertung das nächste Mal noch zu toppen, wird jetzt ordentlich trainiert. Etwas scheint ihr jedoch Probleme zu bereiten: Vor Hebefiguren hat die Schlagersängerin ordentlich Respekt. Ein bisschen panisch rennt sie lieber an ihrem Tanzpartner Christian Polanc (38) vorbei, anstatt ihm wie geplant in die Arme zu springen. In ihrem aktuellen Instagram-Video ist das aber noch ein Grund zum Lachen. Ein bisschen Zeit zum Üben bleibt Team Mailenweit ja noch. Am nächsten Freitag klappt dann auch mit Sicherheit die Hebefigur. Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



