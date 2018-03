Sie stiehlt einfach allen die Show! Heidi Klum (43) begeisterte beim roten Teppich anlässlich der 12. Staffel von America's Got Talent in einem lilafarbenen Minikleid. Die vierfache Mama gehört seit Jahren zu den gefragtesten Models. Und die 43-Jährige macht wirklich in jedem Outfit eine Hammerfigur. Das makellose Aussehen der Blondine wurde vor einigen Jahren sogar in ein Miniformat übertragen: Heidi hat nämlich ihre eigene Barbie-Puppe!



