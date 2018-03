Das Warten der Fans hat ein Ende: Jetzt gibt es die ersten Szenen aus “Fluch der Karibik 5”! Die Fortsetzung verspricht jede Menge Action und Spannung – und auch auf ein Wiedersehen mit der alten Besetzung können sich die Anhänger der Filmreihe freuen. Neben Johnny Depp (53) und Geoffrey Rush (65) wird Orlando Bloom (40) nach einer Pause im vierten Teil wieder als Will Turner zu sehen sein. Auch ein neues Gesicht ist dabei: Jack Sparrow bekommt es mit seinem alten Rivalen Captain Salazar, gespielt von Javier Bardem (48), zu tun. Salazar will Rache an denjenigen, die ihn einst verflucht haben, und Jack steht ganz oben auf seiner Liste. Wie der Kampf der Piraten ausgeht, erfährt man ab 25. Mai im Kino.



