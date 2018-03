Was ist denn nur in Nico Schwanz (39) gefahren? Erst hat er es in Sachen Ehe so gar nicht eilig, gibt sogar die Aufgabe des Antrages an seine Liebste, Saskia Atzerodt (25), ab. Jetzt kann es ihm plötzlich gar nicht schnell genug gehen, vor den Traualtar zu treten. Auf die Frage, wann es denn so weit ist, antwortet er im Promiflash-Interview wie aus der Pistole geschossen: "Wir machen es heute, zack, fertig." Ob Saskia damit so einverstanden ist? Schließlich braucht sie für die Planung Zeit: "Wir haben gesagt, wenn es jetzt dieses Jahr nichts wird, reicht es auch nächstes Jahr." Wenn das mal nicht zum großen Streitthema wird...



