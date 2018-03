Dagi Bee (22) und Bibi Heinicke (24) sind nun schon seit einer Weile nicht gut aufeinander zu sprechen. Der Influencer-Beef mit Twitter-Kriegen und Seitenhieben soll aber nur inszeniert sein – behauptet Youtuber FitnessOskar. Der Freund von Ex-GNTM-Kandidatin Neele Bronst (20) mausert sich selbst gerade zum Internet-Star. "Wenn nur alles gut ist, so Friede, Freude, Eierkuchen, das interessiert keinen. Deswegen werden solche Storys oft mit Absicht so provoziert, damit die Zuschauer angelockt werden", vermutet der Mucki-Mann in einem Interview mit Promiflash. Oskar kümmert sich nicht um solche Streitereien und konzentriert sich lieber auf andere Dinge. Hoffentlich fängt er nicht selbst durch solche Aussagen einen Streit mit anderen Influencern an.



