Gestreut: FitnessOskars Papa ist unheilbar an Krebs erkrankt

FitnessOskar (34), kurz Oskar, meldet sich mit erschütternden Nachrichten bei seinen Fans: Der Vater des Influencers ist an Krebs erkrankt. Auf Instagram spricht er nun mehrere Minuten über die Erkrankung seines Papas und schreibt in seiner Story: "Mein Vater hat Krebs. Im Dickdarm, in der Lunge und in der Leber. Mit einer Chemotherapie hat er noch ein Jahr bekommen, ohne zwei Monate." Oskar bittet seine Community um Hilfe, denn die Ärzte seines Vaters sind der Meinung, der Krebs könne nicht mehr behandelt werden. Deshalb bittet der Sportliebhaber nun um Erfahrungen und hilfreiche Tipps aus seiner Followerschaft, von Leuten, die eventuell Ähnliches erlebt haben.

Oskar und seine Familie ziehen auch alternative Therapieformen in Betracht. Denn ob sich der Vater einer Chemotherapie unterziehen wird oder nicht, hat die Familie bisher noch nicht entschieden. Der Influencer wünsche sich zwar viel gemeinsame Zeit mit seinem Papa, aber diese soll auch qualitativ hochwertig sein. Er befürchte, eine Chemotherapie verändere das Wesen des Vaters, so wie er es von anderen an Krebs erkrankten Familienmitgliedern bisher mitbekommen hat. "Ich erzähle das, weil ich meine Reichweite nutzen möchte, um das Leben meines Vaters zu verlängern", erklärt Oskar.

Vor Kurzem hatte Oskar eine überraschende Netzpause eingelegt und sich einige Tage nicht bei seinen Fans gemeldet. "Ich war die letzten drei Tage offline. Ich habe mich gar nicht danach gefühlt, Storys zu machen, oder ich konnte es nicht, und der Grund dafür ist, dass mein Vater eine schlimme Diagnose bekommen hat. Als wir das gehört haben, haben wir direkt Flüge gebucht und sind hierher geflogen", berichtete er vor wenigen Tagen auf im Netz. Nun wird klar, wieso er so überstürzt nach Belfast in Nordirland geflogen ist.

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar im August 2023 in Istanbul

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar, Influencer

