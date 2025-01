So stehen HealthyMandy und ihr Mann zu weiterem Nachwuchs

Das Thema Nachwuchs ist bei HealthyMandy (30) und ihrem Mann FitnessOskar (34) ein schönes, gleichzeitig aber auch schmerzhaftes Thema. 2022 wurden die beiden Influencer zum ersten Mal Eltern – ihr Sohn Rio wurde geboren. Der Kleine wurde jedoch nur wenige Monate alt, da er an einer seltenen Immunkrankheit, dem IPEX-Syndrom, litt. Für die kurze Zeit mit ihrem Baby sind Mandy und Oskar unendlich dankbar. Im vergangenen Mai wurden die Eheleute erneut Eltern eines Sohnes. Wünschen sie sich noch ein weiteres Kind? In ihrer Instagram-Story beantwortet Mandy diese Frage nun. "Ich wäre für noch ein weiteres Kind mehr als dankbar", erklärt sie.

Doch aktuell würden sie und ihr Mann über weiteren Nachwuchs noch nicht nachdenken. "Ich habe mir immer viele Kinder gewünscht", schreibt die 30-Jährige weiter. Ihr zweiter Sohn kam mithilfe eines Embryotransfers auf die Welt. Im vergangenen September erinnerte sich Mandy daran zurück, als sie den Transfer hatte, der ihnen ihr kleines Wunder bescherte. "Am 10.09.2023 hatten wir den Transfer und heute, am 10.09.2024 (und ein Tag nach unserem sechsjährigen Jahrestag), ist unser Sohn bereits vier Monate alt", teilte sie ihre Gedanken in einem emotionalen Post.

Trotz der Geburt ihres zweiten Kindes und der damit verbundenen Freude erinnert sich Mandy jeden Tag an den Verlust ihres ersten Babys. Vor wenigen Wochen, am 9. Dezember, jährte sich Rios Todestag bereits zum zweiten Mal. An diesem Tag richtete Mandy rührende Zeilen an ihn, mit dessen Verlust sie nach wie vor schwer zu kämpfen hat. "Mein geliebtes Kind. Wie jeden verdammten Tag habe ich an dich gedacht. Der 9. Dezember, ein Tag, bei dem ich mir so oft wünsche, dass es ihn niemals gegeben hätte", schrieb die Bloggerin zu einem Foto, auf dem sie mit ihrem Erstgeborenen kuschelt.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn im September 2024

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und ihr Sohn Rio, 2022

