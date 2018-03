Das offene Casting bei Germany's next Topmodel ist kein Zuckerschlecken! Dass sich die Mädchen ordentlich ins Zeug legen müssen, um Modelmama Heidi Klum (43) und den Rest der Jury von sich zu überzeugen, ist längst kein Geheimnis mehr. Promiflash erfuhr jetzt allerdings im Interview mit FitnessOskar, welche Szenen sich bei der Auswahl der schönsten Mädels Deutschlands wirklich abspielen: "Es ist wirklich heftig. Also die Mädels kommen da raus, wenn sie kein Foto kriegen, sind am Heulen, sind am Boden zerstört, brechen zusammen. Das ist wirklich so hart. Ich musste teilweise fast mitweinen." Und Oskar weiß, wovon er spricht. Er selbst hat seine Freundin, die Ex-GNTM-Kandidatin Neele Bronst (20) zu ihrem Casting begleitet.



