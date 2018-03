Die Tante vom Bachelor packt aus: Rosenkavalier Sebastian Pannek (30) ist der Neffe von der ehemaligen Profi-Turnerin Magdalena Brzeska (38)! Die 38-Jährige hat beim Gloria Kosmetikpreis nun im Gespräch mit Promiflash verraten, wie es zwischen Basti und seiner Auserwählten, Clea-Lacy Juhn (25), so läuft: "Ich habe sie leider noch nicht kennengelernt, aber sie sind sehr glücklich, sie sind zusammen und ich höre, nur von meiner Familie natürlich, alles, was ich irgendwie aufsaugen kann." Und obwohl Magdalena die hübsche Brünette noch nicht kennt, ist sie total begeistert von Bastis Wahl: "Aber ich finde, sie passen auch so super zusammen. Und ich finde auch, wie sie sich in der Show gegeben hat, das passt schon", schwärmte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin.



