Ob dieser Schopf auch im Dunkeln leuchtet? Was ist nur mit Jay Khans (35) Haaren passiert? Der Sänger überraschte mit einem blauen Schopf! In einem Instagram-Clip plauderte der 34-Jährige nun die Hintergründe zu dem Schlumpfen-Look aus: "Wettschulden sind Ehrenschulden! Ich habe die Wette mit meinem Papa verloren. Er dachte, die Nummer würde auf Eins gehen, ich hätte es nie in meinem Leben geglaubt. Sie ist auf die Eins gegangen." Seine neue Single "Dein Bodyguard" erobert nämlich aktuell die Spitze der iTunes-Charts. Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat stellte in dem Video mit einem beherzten Griff in sein Haar übrigens klar: Diese blaue Frisur ist definitiv kein Fake!



