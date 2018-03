Krasser Themensprung bei Paola Maria! Die Schönheit ist Beauty-YouTuberin. Auf ihrem Kanal hält sie die neuesten Styling-Trends für ihre Fans bereit. Dabei dreht es sich in erster Linie um Haare, Make-Up und Pflege. In ihrem neuesten Video berät sie ihre treuen Follower zwar auch zum Thema Styling – allerdings in einer unerwarteten Körperregion. Paola spricht tatsächlich über die Rasur im Intimbereich. Dabei will sie ihren Fans vor allem den Druck nehmen und erklärt: "Ihr müsst nicht das tun, was eure Freunde machen oder was ihr irgendwie irgendwo hört. Macht das, wo ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet das nicht komplett abmachen, dann lasst es. Wie gesagt trimmt es nur ein bisschen. Es ist euch überlassen."



