Isabell Horn (33) ist in der 39. Schwangerschaftswoche und hat jetzt richtig starke Senkwehen! Alle warten gespannt, wann das Baby nun endlich kommt. "Ich hab echt so das Gefühl, in den nächsten Tagen geht es los, oder womöglich heute. Also, theoretisch kann es jetzt losgehen", verrät die Bald-Mama in ihrem neusten Youtube-Video. "Die Kleine ist um die 3.000 Gramm schwer, komplett ausgewachsen, es ist alles wunderbar. Die letzten Untersuchungen, das war alles tipptopp." Die Tasche für das Krankenhaus ist schon gepackt, alle sind in Bereitschaft.



