Clea-Lacy Juhn (25) und Sebastian Pannek (30) haben das geschafft, was vor ihnen noch kein Bachelor-Siegerpaar hinbekam: Sie sind auch vier Monate nach Drehschluss noch überglücklich miteinander. Vor allem die Monate, in denen sich die zwei vor der Öffentlichkeit verstecken mussten, sind für jedes Pärchen eine große Herausforderung, weiß Ex-TV-Junggeselle Paul Janke (35). Jetzt müssen sich die Turteltauben allerdings im Alltag beweisen – ebenfalls keine leichte Aufgabe. Der ehemalige Rosenkavalier verriet jetzt gegenüber Promiflash: "Beim Bachelor ist es ja ein bisschen wie Urlaub. Insofern ist das natürlich eine ganz andere Situation als der Alltag und das wird sich jetzt natürlich zeigen, aber es ist wie in jeder normalen Beziehung. Es kann funktionieren oder es kann nicht funktionieren." Die Zeichen für eine gemeinsame Zukunft von Clea und Basti stünden aber gut.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de