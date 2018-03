Macht Mandy Bork noch mal bei Germany's next Topmodel mit? Auf der BEAUTY Düsseldorf verrät die blonde Schönheit die Bedingung, unter der sie noch einmal am Start wäre: "Ich würde wieder mitmachen, aber nur in 2009 mit meinen Leuten.” Vor acht Jahren belegte sie nämlich den zweiten Platz der berühmten Modelshow. An der heutigen Umsetzung des Formats äußerte sie jedoch Kritik: "Ja, es hat son bisschen den Pfiff verloren. Ich finde, es ist so ein bisschen ausgelutscht. Ich guck’s mir immer noch gerne an, aber ich glaube, es hat einfach diesen Wow-Effekt verloren.”



