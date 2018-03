Wie schwierig ist es für Sebastian Pannek (30) und Clea-Lacy Juhn (25), ihre Liebe mit der Öffentlichkeit zu teilen? Seit der Kölner der Bürokauffrau in der RTL-Kuppelshow die letzte Rose überreicht hat, ist der Hype um das Bachelor-Traumpaar groß! Beim ersten offiziellen Auftritt der Turteltauben bei den LEA Awards in Frankfurt waren wieder alle Augen auf die beiden gerichtet. Ein Problem für die Frischverliebten? “Den öffentlichen Druck verspüren wir noch nicht so krass. Klar, überlegt man schon mal, was ist, wenn wir jetzt mal kurz nicht Händchen halten. Gucken uns die Leute auf die Hand oder nicht. Aber im Prinzip ist alles fein so wie es ist – und damit muss man dann auch leben", sagte Basti im Interview mit Promiflash.



