Das wäre die wohl größte YouTube-Sensation aller Zeiten! Laut eines April-Gerüchtes von Mädchen Online sollen die Netz-Streithähne Dagi Bee (22) und Bibi Heinicke (24) tatsächlich eine WG in Miami gründen. Für diese "April, April"-Schlagzeile hat Dagi jetzt nur eine Reaktion parat. Via Twitter schreibt sie ironisch: "Och wer hat das denn weiter erzählt, Bibi? Das sollte doch unser kleines Geheimnis bleiben. Mannooo!" Was neben der skurrilen News, die höchstwahrscheinlich kein bisschen der Wahrheit entspricht, auffällt: Die Reaktion klingt so ganz und gar nicht nach Streit. Haben sich Dagi und Bibi etwa längst vertragen?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de