Die Freude ist groß: Endlich kommt der neue "Fast & Furious 8" in die Kinos. Am Dienstag stellten die Hauptdarsteller Vin Diesel (49) und Charlize Theron (41) den Film in Berlin vor. Die Fans bereiteten den Stars einen ganz besonderen Empfang: Lautes Geschrei und Vin-Diesel-Sprechchöre. Das berührte auch den taffen Schauspieler und er nahm sich besonders viel Zeit für Selfies und Autogramme.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de