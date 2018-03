Abnehmen für den Ex-Freund? Eigentlich war TV-Star Mama June Shannon in den letzten Jahren hauptsächlich wegen ihrer üppigen Rundungen bekannt. Doch jetzt präsentierte sie kurzerhand ihren völlig erschlankten Body und überraschte damit alle. Ganze 130 Kilogramm verlor die Mutter von Honey Boo Boo (11) in den letzten Monaten. Und ihr Ex Mike Thompson alias "Sugar Bear" soll daran nicht ganz unschuldig sein. In ihrer Show "Mama June: From Not to Hot" verriet sie jetzt: "Als ich diese Abnehm-Reise angefangen habe, war mein Ziel, Sugar Bear ein bisschen neidisch zu machen. Aber jetzt geht es nicht mehr um Rache. All diese Operationen haben mich wirklich strapaziert – nicht nur physisch, sondern auch emotional."



