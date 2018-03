Immer noch total happy! Beyoncé (35) und Jay-Z (47) sind schon ganze neun Jahre verheiratet. Trotzdem scheinen sie verliebt wie am ersten Tag. Zum gestrigen Hochzeitstag machte die RnB-Diva ihrem Mann eine süße Liebeserklärung: Sie postete private Videoaufnahmen auf Instagram, die in ihren Musikvideo "Die With You" zu sehen sind. Das Lied veröffentlichte die "Crazy in Love"-Interpretin bereits vor zwei Jahren, zu ihrem siebten Hochzeitstag.



