Eigentlich kennt man Daniela Katzenberger (30) nur mit überlanger, hellblonder Wallemähne. Doch die TV-Auswanderin hat jetzt auch mal eine braune Perücke probiert – schließlich ist Dani von Natur aus brünett. Die neue Haarfarbe steht ihr auch richtig gut und sorgt sogar für Verwechslungsgefahr! Denn den aufmerksamen Fans der Katze fällt auf Facebook sofort auf, dass sie mit dem neuen Style einem Hollywood-Star total ähnelt: King of Queens-Schauspielerin Leah Remini (46) in ihrer Rolle als Carrie. "Auf dem Bild siehst du aus wie Carrie von ‘King of Queens’", schreibt zum Beispiel ein Follower. Ob Daniela jetzt vielleicht tatsächlich bald komplett auf braun umsteigt? Ihre jüngere Schwester Jenny Frankhauser (24) hat sich zumindest auch schon gegen den Barbie-Look entschieden.



