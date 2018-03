Was ist nur mit Nadja Abd el Farrag (52) los? Erst vor wenigen Tagen berichtete die Ex von Dieter Bohlen (63), dass sie an einer Leberzirrhose leide. Diese wurde durch ihren regelmäßigen Alkoholkonsum ausgelöst. Doch statt nach dieser Diagnose dem Alkohol abzuschwören, wird sie in dieser Woche in einer Hamburger Bar gesehen, wo sie sich mehrere Gläser Wein gönnt. Kurz nach diesem Rückfall verletzte sich Naddel am Fuß, erklärte gegenüber RTL, dass sie einen TV-Job wegen der schweren Verletzung absagen müsse und nur auf Krücken gehen könne. Doch nur einen Tag nach diesem Interview erwischt Promiflash sie, wie sie wieder quietschfidel durch Hamburg schlendert – von einer Fußfraktur ist plötzlich keine Spur mehr!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de