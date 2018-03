In der Kabine des Zweitligisten Hannover 96 geht es offenbar ziemlich heiß her! Wie Bild Online jetzt berichtet, hat die Mannschaft in der Spieler-Umkleide eine Papp-Figur von Moderatorin Sylvie Meis (38) stehen. Doch nicht nur das: Die Holländerin muss für jeden Punkt, den die Jungs holen, ein Kleidungsstück lassen. Nach dem Sieg gegen Union Berlin mussten schon Trainingsjacke, Trainingshose und Pudelmütze dran glauben. Und was sagt die echte Sylvie dazu? Die reagiert total cool und macht jetzt ein großes Versprechen: "Wenn die Jungs den Aufstieg packen, dann stehe ich in echt in der Kabine." Geben die Kicker jetzt also Gas, dann können sie schon bald die Papp-Sylvie gegen die aus Fleisch und Blut eintauschen...



