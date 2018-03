Hat Russell Brand (41) noch Gefühle für Ex-Frau Katy Perry (32)? In der britischen Talkshow John Bishop In Conversation With sprach der Komiker jetzt erstmals ganz offen über die Scheidung von der Sängerin. Die beiden Hollywoodstars hatten sich 2009 kennengelernt und schon ein Jahr später geheiratet! Doch die Ehe hielt nur 14 Monate, Ende 2011 war plötzlich Schluss. Trotz der Trennung erinnert sich Russell heute gerne an die Zeit mit Katy zurück: “Ich habe sie noch sehr gern. Wenn ich etwas über sie höre oder sie sehe, denke ich ‘Aaaawww, da ist diese Person. Da gibt es diese Person in der Welt.’"



