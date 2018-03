Nimmt Schäfer Heinrich (50) seine Ex Melanie (43) zurück? 2010 wollte die ehemalige "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin im TV ihren Traummann finden und verliebte sich in den Kult-Bauern. Drei Monate lang waren die beiden damals ein Paar. Doch dann heiratete Melanie den Entertainer Tony Marony (49). Seit ein paar Tagen ist die Ehe nun wieder geschieden. Von der Scheidung seiner Ex erfuhr Heinrich erst auf dem roten Teppich der Echo-Verleihung, wo er mit seiner Kollegin Sandra unterwegs war. Im Interview mit Promiflash verriet der Bauer, ob er sich ein Liebes-Comeback mit Melanie vorstellen kann: “Muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Doch die war ganz nett. Ich möchte nichts Schlechtes über sie sagen, über die Melanie."



