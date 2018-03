Fack ju Göhte kehrt zurück! Neben Elyas M'Barek (34), Jella Haase (24) & Co. ist beim "Final Fack" auch "Bibi & Tina"-Star Lea van Acken (18) dabei – und die ist von einem Cast-Mitglied komplett begeistert: "Ich habe das Casting mit Jella zusammen gemacht und sie war, ich konnte schon im Casting nicht mehr, sie war so lustig", erzählt die Nachwuchsschauspielerin im Promiflash-Interview. Die Teilnahme an der überdrehten Schulkomödie ehrt die 18-Jährige: "Als ich dann gehört habe, dass ich dabei bin, habe ich mich einfach total gefreut, weil ich die Leute alle einfach total gerne mag und weil es einfach ein Megaprojekt ist und 'Fack ju Göhte' ist einfach eine Marke und meine Rolle ist cool und deshalb freue ich mich total."



