Jana Pallaske (39) genießt jede Sekunde ihres Lebens in vollen Zügen! Bei Global Gladiators lebt die Fack ju Göhte-Darstellerin derzeit ihre spirituelle Ader aus. Neben den anstrengenden TV-Challenges sucht sie ihre innere Ruhe immer wieder beim Yoga oder Meditieren, aber auch Trommelspielchen und "Schamanic"-Gesang stehen auf dem täglichen Programm der selbsternannten Lichtkriegerin. Doch ihr Freiheitssinn kommt nicht von ungefähr: Im Promiflash-Interview redete sie jetzt über ihre Dankbarkeit aus einem ganz emotionalen Grund.

Im Alter von 18 Jahren stand die Schauspielerin am Scheideweg zwischen Leben und Tod. Sie kämpfte gegen ihre Magersucht an und hatte sich so sehr heruntergehungert, dass sie dringend Hilfe brauchte. Heute sei sie dankbar für alles, was sie durchgemacht habe. "Ich habe in diesem Moment gemerkt, wie meine Lebenskraft meinen Körper verlässt und ich dachte mir: 'Nein, ich will noch nicht sterben!' Und da habe ich eben gesehen, das ist mein Leben, mein Geschenk, aber auch meine Verantwortung", gestand sie im Interview mit Promiflash ganz offen. Sie habe sich dazu entschlossen, zu leben und tue das seitdem auch – kompromisslos, leidenschaftlich, ehrlich und voller Elan.

Diese Freude verbirgt die 39-Jährige auch vor den laufenden Kameras der Show nicht – ganz zum Leidwesen ihrer Mitstreiter. Die sind total genervt von ihrem Hang zu Hokuspokus. "Das geht mir auf den Zeiger", schimpfte das Model Sabia Boulahrouz (40). Auch der Musiker Joey Heindle (25) fand Janas eine oder andere Aktion rückblickend etwas verstörend. "Ich habe mich gefühlt wie ein Ur-Affe", beschwerte er sich.

Instagram / jana_jediyess_pallaske Jana Pallaske

P.Hoffmann/WENN.com "Global Gladiators"-Teilnehmer 2018

Getty Images Jana Pallaske, Schauspielerin

